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«Гадости пишут о членах моей семьи»: Наташа Королева призналась, что травля близких задевает ее сильнее

В интервью журналу «Караван историй» певица и телеведущая Наташа Королева откровенно рассказала о том, как переживает негатив в социальных сетях.

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