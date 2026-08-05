Пермские транспортные полицейские совместно с представителями «Движения первых» провели утреннюю разминку для детей в рамках акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках масштабной Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», ежегодно проводимой Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с молодежным «Движением первых» сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте организовали увлекательное спортивное мероприятие для ребят, отдыхающих в загородном оздоровительно-образовательном лагере «Новое поколение».