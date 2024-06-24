Орбан: Россия должна быть частью европейской системы безопасности

Страна и люди

Россия должна быть частью системы безопасности Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Россия может и должна быть частью европейской системы безопасности», - цитирует RT слова политика, сказанные им в интервью медиагруппе Funke.