Орбан: Россия должна быть частью европейской системы безопасности

Россия должна быть частью системы безопасности Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Россия может и должна быть частью европейской системы безопасности», - цитирует RT слова политика, сказанные им в интервью медиагруппе Funke.
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