Сапёры проверяют подземный паркинг ЖК «Алые паруса», где произошёл взрыв

Сапёры проверяют подземный паркинг московского ЖК «Алые паруса», где произошёл взрыв. Как пишет RT со ссылкой на местные группы, специалисты ищут подозрительные предметы и машины, которые не принадлежат жителям.
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