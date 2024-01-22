Рецепты вторых блюд 40

Цветная капуста, тушенная с консервированной фасолью Цветная капуста, тушенная с консервированной фасолью, болгарским перцем, морковью и луком, получается очень сочной и вкусной.
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