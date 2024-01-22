Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 081 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Можно и на машине в университет ездить, но зачем на клумбах-то парковаться?   А из этих студентов не получится ничего...Подрастает поколе...
  • Александр Симаков
    Судя по тому, что Вы привели в пример рабочей специальности свою подругу, а не себя, то Вы - воруете?  Это чтто, на в...Подрастает поколе...
  • Александр Сысоев
    Ваши мысли да в головы  бы членов Римского и Бильдербергского клубов.Убрали патриотов,...

Рецепты вторых блюд 40

Рецепты вторых блюд 40

Цветная капуста, тушенная с консервированной фасолью Цветная капуста, тушенная с консервированной фасолью, болгарским перцем, морковью и луком, получается очень сочной и вкусной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх