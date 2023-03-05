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Формула-3. Бахрейн. Бортолето выиграл 2-ю гонку, Мини упустил победу из-за штрафа, Бедрин – 17-й

Пилот «Трайдента» Габриэль Бортолето выиграл вторую гонку «Формулы-3» в Бахрейне. Обладатель поул-позиции Габриэле Мини проиграл две позиции на старте, однако вернул лидерство на рестарте после режима машины безопасности.

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