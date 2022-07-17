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Генменеджер «Питтсбурга» о Пелинге: «Пока у него не все получается. Перемены смогут подстегнуть парня, надеемся»

Рон Хекстолл считает, что Райан Пелинг может прибавить в «Питтсбурге».  23-летний нападающий перешел в клуб в результате обмена из «Монреаля».

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