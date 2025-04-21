Руководители региона поздравили работников местного самоуправления с профессиональным праздником

Поздравление Главы Республики Карелия и Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия «Уважаемые главы муниципальных образований, депутаты муниципальных советов и сотрудники органов местного самоуправления! Поздравляем вас с праздником — с Днем местного самоуправления! Ваша работа требует огромных усилий, грамотных и взвешенных решений, живого участия и самоотдачи.
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