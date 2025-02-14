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Русское оружие

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📹❗️На полигоне Михайловской артиллерийской академии расчеты продолжают осваивать

📹❗️На полигоне Михайловской артиллерийской академии расчеты продолжают осваивать новейшие САУ - 2С43 "Мальва" с орудием 2А64 и 2С44 "Гиацинт-К" с более высокоимпульсным орудием 2А36.

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