📹❗️На полигоне Михайловской артиллерийской академии расчеты продолжают осваивать новейшие САУ - 2С43 "Мальва" с орудием 2А64 и 2С44 "Гиацинт-К" с более высокоимпульсным орудием 2А36.
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📹❗️На полигоне Михайловской артиллерийской академии расчеты продолжают осваивать новейшие САУ - 2С43 "Мальва" с орудием 2А64 и 2С44 "Гиацинт-К" с более высокоимпульсным орудием 2А36.