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Захарова оценила выводы ООН об использовании виагры российскими военными

Захарова оценила выводы ООН об использовании виагры российскими военными

  Представитель МИД Захарова оценила выводы ООН об использовании виагры российскими военными Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем  Представитель МИД Захарова оценила выводы ООН об использовании виагры российскими военными Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила слова представителя генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен, которая заявила об отсутствии у организации доказательств использования военными РФ виагры для изнасилований на Украине.

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