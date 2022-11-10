Представитель МИД Захарова оценила выводы ООН об использовании виагры российскими военными Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Представитель МИД Захарова оценила выводы ООН об использовании виагры российскими военными Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила слова представителя генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен, которая заявила об отсутствии у организации доказательств использования военными РФ виагры для изнасилований на Украине.