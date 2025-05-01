Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Ва
    умиляют меня депутаты)) от своих доходов они отказаться не хотят? вот и артисты должны во время СВО выступать даром, ...Депутат предложил...
  • Olga
    Этому любителю праздной жизни хорошо бы на лесоповале поработать.Прохор Шаляпин вы...
  • Е Ва
    и, как не печально, он живет за счет тех, кого высмеивает, но....они несут ему деньги сами, значит он прав, очень хоч...Прохор Шаляпин вы...

«Она любила Вячеслава Тихонова, но он был слишком занят собой».

«Она любила Вячеслава Тихонова, но он был слишком занят собой».

Нонна Мордюкова была по-настоящему народной актрисой. «Молодая гвардия», «Простая история», «Женитьба Бальзаминова», «Война и мир», «Бриллиантовая рука» — главной была ее роль или совсем небольшой, она запоминалась зрителям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх