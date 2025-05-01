«Она любила Вячеслава Тихонова, но он был слишком занят собой».

Нонна Мордюкова была по-настоящему народной актрисой. «Молодая гвардия», «Простая история», «Женитьба Бальзаминова», «Война и мир», «Бриллиантовая рука» — главной была ее роль или совсем небольшой, она запоминалась зрителям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии