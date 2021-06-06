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ГИБДД СОБИРАЕТСЯ "ТАЙНО" СЛЕДИТЬ ЗА ВОДИТЕЛЯМИ

ГИБДД СОБИРАЕТСЯ "ТАЙНО" СЛЕДИТЬ ЗА ВОДИТЕЛЯМИ

ФОТО: KONSTANTIN KOKOSHKIN/GLOBALLOOKPRESS ОБЩЕСТВО В ГИБДД собираются начать "скрытый надзор" за водителями.

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Игорь Сипкин
учитывая не лучшую криминогенную обстановку в стране это не лучший вариант. представьте, вдруг за вами гонится обычная машина и пытается вас остановить. а вдруг это вымогатели? не факт, что я бы остановился.
АНГЕЛ АНГЕЛ
А народ россии может вести скрытое наблюдение за работой политиков, чиновников, силовиков, контролирующих и проверяющих органов и т.д. Что за бред какое скрытое патрулирование... Ну кто хоть раз видел сотрудников ГИБДД или по организации дорожного движения когда пробки???? И не увидите... ЧТо опять скрытые взятки и коррупция? И водители будут тогда пускай ездить пьяные что бы проверить берут гаишники деньги или нет скрытая проверка на коррумпированности нашей полиции, ГИБДД и т.д.... Если так и дальше пойдет то сотрудникам ГИБДД разрешат на нюх, слух и визуально определять пьяный или под наркотой водители, исправна или нет машина.... Случайно кто предложил не является пациентов института Сербского и Кащенко?????
Roma Roma
И как сотрудника от бандюгана отличить? И кто остановится перед толпой нниндентифиц рованных мужиков? Думаю никто.

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