ГИБДД СОБИРАЕТСЯ "ТАЙНО" СЛЕДИТЬ ЗА ВОДИТЕЛЯМИ

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаГИБДД СОБИРАЕТСЯ "ТАЙНО" СЛЕДИТЬ ЗА ВОДИТЕЛЯМИФОТО: KONSTANTIN KOKOSHKIN/GLOBALLOOKPRESS ОБЩЕСТВО В ГИБДД собираются начать "скрытый надзор" за водителями.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь Сипкинучитывая не лучшую криминогенную обстановку в стране это не лучший вариант. представьте, вдруг за вами гонится обычная машина и пытается вас остановить. а вдруг это вымогатели? не факт, что я бы остановился.АНГЕЛ АНГЕЛА народ россии может вести скрытое наблюдение за работой политиков, чиновников, силовиков, контролирующих и проверяющих органов и т.д. Что за бред какое скрытое патрулирование... Ну кто хоть раз видел сотрудников ГИБДД или по организации дорожного движения когда пробки???? И не увидите... ЧТо опять скрытые взятки и коррупция? И водители будут тогда пускай ездить пьяные что бы проверить берут гаишники деньги или нет скрытая проверка на коррумпированности нашей полиции, ГИБДД и т.д.... Если так и дальше пойдет то сотрудникам ГИБДД разрешат на нюх, слух и визуально определять пьяный или под наркотой водители, исправна или нет машина.... Случайно кто предложил не является пациентов института Сербского и Кащенко?????RRRoma RomaИ как сотрудника от бандюгана отличить? И кто остановится перед толпой нниндентифиц рованных мужиков? Думаю никто.Комментировать
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