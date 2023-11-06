Молдова завоевала 3 медали на Кубке мира по парапауэрлифтингу в Египте

Сборная Молдовы по парапауэрлифтингу вернулась с тремя медалями с Кубка мира в Каире (Египет). Лучший результат показал Штефан Рошка, завоевавший серебряную медаль в соревнованиях по bestlift и total lift.
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