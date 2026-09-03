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iPipeline завершила поглощение британского технологического провайдера Origo

iPipeline завершила поглощение британского технологического провайдера Origo

Американская компания iPipeline, один из мировых лидеров в области разработки цифровых решений для индустрии страхования жизни и финансовых услуг, 2 сентября 2026 года объявила о полном завершении сделки по приобретению британской финтех-компании Origo.

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