Захарова: слова Зеленского об ударах по авиаинструктуре стали точкой невозврата

Заявления президента Украины Владимира Зеленского об ударах по гражданской авиаинфраструктуре обрубили возможности отмежеваться от терроризма для стран, которые его поддерживают.
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