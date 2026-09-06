«Лучше, чем мама»: Волочкова рассказала о самом близком человеке

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что сейчас ей ближе всех ее помощница Лолита Саидова, чем некоторые родственники.
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