Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Кессел – 1-й игрок в истории НХЛ, проведший 1000 матчей подряд без пропусков

Кессел – 1-й игрок в истории НХЛ, проведший 1000 матчей подряд без пропусков

Фил Кессел – 1-й игрок в истории НХЛ, проведший 1000 матчей подряд без пропусков. Форвард «Вегаса» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:1) и продолжил улучшать своей рекорд.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх