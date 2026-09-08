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Eli Lilly завершает поглощение AtaiBeckley Inc.: детали и условия крупной фармацевтической сделки

Eli Lilly завершает поглощение AtaiBeckley Inc.: детали и условия крупной фармацевтической сделки

На специальном заседании акционеров биотехнологической компании AtaiBeckley Inc. (NASDAQ: ATAI) проходит финальное голосование по вопросу поглощения со стороны американского фармацевтического гиганта Eli Lilly and Co.

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