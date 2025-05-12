Прорвать оборону ВСУ в Лысовке в ДНР удалось благодаря напору и погоде

ДОНЕЦК, 12 мая. /ТАСС/. Напор, смекалка и туман способствовали прорыву обороны ВСУ в населенном пункте Лысовка в ДНР, рассказал ТАСС заместитель командира мотострелкового батальона 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» группировки войск «Центр» с позывным Шелест.
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