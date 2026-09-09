Билайн вошел в число лидеров среди компаний по вовлеченности сотрудников

Билайн второй год подряд становится обладателем сертификата «Отличное место для работы» по итогам независимого исследования компании Happy Job.
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