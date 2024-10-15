Пожар в ресторане МФК "Сан Сити" в Новосибирске ликвидирован

Вчера, 15 октября, в здании Sun City на левом берегу Новосибирска произошел пожар. По данным МЧС Новосибирской области, пожар возник утром в одной из вентиляционных систем одного из ресторанов на первом этаже.
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