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Военные в Британии из-за кризиса начали обращаться в продовольственные банки

Военные в Британии из-за кризиса начали обращаться в продовольственные банки

Некоторые служащие Королевских военно-воздушных сил Британии и их семьи используют продовольственные банки из-за высокого уровня инфляции и кризиса стоимости жизни.

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