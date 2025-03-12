В Словакии бобр построил плотину, которая может лишить воды 5 тысяч человек

Речной бобр построил плотину в Кленовой долине в Татранском национальном парке Словакии, из-за чего жители окрестных деревень, в которых проживает около 5 тысяч человек, могут остаться без питьевой воды, сообщило агентство TASR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии