Омбудсмен Головнёв: демарш зарубежных компаний на руку отечественным фирмам

Массовый уход иностранных компаний с российского рынка сформировал большой потребительский спрос, который могут восполнить уже отечественные производители, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнёв.
Массовый уход иностранных компаний с российского рынка сформировал большой потребительский спрос, который могут восполнить уже отечественные производители, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнёв.
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