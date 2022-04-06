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Омбудсмен Головнёв: демарш зарубежных компаний на руку отечественным фирмам

Омбудсмен Головнёв: демарш зарубежных компаний на руку отечественным фирмам

Массовый уход иностранных компаний с российского рынка сформировал большой потребительский спрос, который могут восполнить уже отечественные производители, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнёв.

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