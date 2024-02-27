По разным регионам украинского государства прокатилась серия диверсий и убийств неонацистов, которые заставили весь мир вспомнить о "страшных русских спецслужбах", которые могут достать свою цель даже на территории стран НАТО.
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