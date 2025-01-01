Каким мы запомним 2024-й: главные события ушедшего года

2024 год был наполнен различными яркими событиями, изменившими жизнь и историю России и всего мира. Путин дал интервью журналисту Карлсону Представитель американского СМИ проявил интерес ко взглядам на многие вопросы российского президента и предложил ему провести интервью, на что глава государства дал свое согласие.