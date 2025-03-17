В Аптекарском огороде наступил пик цветения подснежников

В Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» наступил пик цветения подснежников. «Под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» наступил пик цветения подснежников – посетителям стоит поспешить, чтобы успеть запечатлеть целые поляны этих нежных цветов.
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