Зачем в Петербург едут китайцы — и куда собираются в отпуск жители города на Неве

Вся правда о летнем отдыхе горожан и гостей Северной столицы. Много ли туристов планируют посетить Петербург на летних каникулах, где предпочитают отдыхать петербуржцы и как отбить деньги, потраченные на отпуск, выяснял «РосБалт».