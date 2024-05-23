Зачем в Петербург едут китайцы — и куда собираются в отпуск жители города на Неве

Вся правда о летнем отдыхе горожан и гостей Северной столицы. Много ли туристов планируют посетить Петербург на летних каникулах, где предпочитают отдыхать петербуржцы и как отбить деньги, потраченные на отпуск, выяснял «РосБалт».
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