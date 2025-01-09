Правительство США отказалось выплачивать взнос в WADA за 2024 год

«Сегодня было объявлено, что Управление национальной политики по контролю за наркотиками (ONDCP) Белого дома приостановило выплату своего взноса за 2024 год в размере 3,6 млн долларов Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
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