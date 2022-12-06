Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске выросло до 10 человек

На месте взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске нашли тела еще троих погибших. Общее число жертв взрыва выросло до десяти человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СКР.
Популярные статьи
- Совфед одобрил отставку главы Счетной палаты Кудрина, который так и не разобрался с 30 миллиардным долгостроем в ХМАО
- Пресс-секретарь президента Путина заявил, что Россия ответит на введение потолка цены на нефть
- В ХМАО будут судить чиновника за взятку в обмен на контракты по утилизации офисной техники
Свежие комментарии