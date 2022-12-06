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Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске выросло до 10 человек

Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске выросло до 10 человек

На месте взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске нашли тела еще троих погибших. Общее число жертв взрыва выросло до десяти человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СКР.

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