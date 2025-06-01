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Дыхание животом: невидимая сила, о которой вы забыли. Польза или миф?

Дыхание животом: невидимая сила, о которой вы забыли. Польза или миф?

Дыхание животом: невидимая сила, о которой вы забыли. Польза или миф? Введение: зачем учиться дышать животом Вы когда-нибудь задавались вопросом: «Полезно ли дышать животом?» На первый взгляд кажется, что правильное дыхание — инстинкт, с которым мы рождаемся.

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