Дыхание животом: невидимая сила, о которой вы забыли. Польза или миф? Введение: зачем учиться дышать животом Вы когда-нибудь задавались вопросом: «Полезно ли дышать животом?» На первый взгляд кажется, что правильное дыхание — инстинкт, с которым мы рождаемся.