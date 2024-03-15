День святого Феодота, иконы Божией Матери «Державная» и пятый день Масленицы 15 марта: дела, грехи, молитва, приметы Елена Галицкая15 марта отмечается день святого Феодота и иконы Божией Матери «Державная».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии