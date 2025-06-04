На выставке IDET в Чехии показали обновленную РСЗО RM-70 Vampire

На выставке IDET 2025, проходящей в Чехии, компания Excalibur Army продемонстрировала модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, информация об этом появилась на сайте Army Recognition.
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