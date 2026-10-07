Артюхов потребовал разобраться с грязной и вонючей водой, полтора месяца текущей из кранов в Ноябрьске

Дмитрий Артюхов потребовал ускорить решение проблемы с грязной водой в Ноябрьске и установить ответственных за ситуацию.
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