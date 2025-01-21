Госдума подготовит межфракционную инициативу о запрете вейпов в России

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин предложил депутатам подготовить законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них, чтобы можно было приступить к ее рассмотрению уже на текущей сессии.
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