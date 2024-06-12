В «Зените» прокомментировали слухи о подписании нового контракта с Венделом

Он перешел в петербургскую команду в октябре 2020 года Согласно заявлению председателя совета директоров ФК «Зенит» Александра Медведева, бразильский полузащитник Вендел не подписывал новый контракт с петербургским клубом, передает «Мойка78».
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