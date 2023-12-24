Что нужно сделать в радикальное полнолуние в Раке 27 декабря, как оно на нас повлияет Алёна ЮрьеваПолнолуние в созвездии Рака, являющееся четвертой фазой Луны, представляет особый период, наполненный эмоциями и мистикой.