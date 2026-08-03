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FiNE NEWS

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Опровергнуты два опасных мифа об инсульте, угрожающих здоровью

Максим Яровой, старший лаборант кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета, опроверг два широко распространённых мифа об инсульте, которые могут привести к опасным последствиям.

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