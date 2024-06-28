Зарево и непрекращающиеся взрывы: Россия нанесла мощный удар по авиабазам Украины. К встрече F-16 готовы

Фото: Коллаж ИА Новороссия Русская армия нанесла новые удары по украинским аэродромам. В Минобороны сообщили, что ВКС применили гиперзвуковую ракету "Кинжал" и беспилотники для ударов по аэродромной инфраструктуре противника.