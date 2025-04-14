Политика как он...
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Политика как она есть

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Министр обороны Германии скептически относится к передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus

Министр обороны Германии скептически относится к передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус скептически относится к заявлениям главы победившего на выборах в стране блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца о передаче немецко-шведских дальнобойных ракет Taurus Украине.

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