Миронов предлагает пенсии не ниже стоимости потребкорзины к 2026 году

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предлагает установить минимальные пенсии в России, эквивалентные стоимости потребительской корзины, и возвратить пенсионный возраст до 55-60 лет, чтобы улучшить жизнь пенсионеров.
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