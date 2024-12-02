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Русская весна

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«Ты заколдованный что ли?» — легендарный Закарья Алиев рассказал, как выжил

«Ты заколдованный что ли?» — легендарный Закарья Алиев рассказал, как выжил

Главный редактор ИА Regnum, член Совета по правам человека при Президенте России, не раз бывавшая в Донбассе в самые чёрные годы войны Марина Ахмедова рассказала, как встретилась со ставшим легендой Закарьей Алиевым.

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