Глава государства считает, что отдаляясь от политики бывшего канцлера, Германия становится ближе к нацизмуПрезидент РФ Владимир Путин ответил на «нападки» в Германии на экс-канцлера Герхарда Шредера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Шойгу: 98-летний бывший эсэсовец Гунько должен быть экстрадирован из Канады и понести ответственность за свои преступления
- Граждане Израиля с российскими паспортами хотят избежать призыва в ЦАХАЛ и просят посольство РФ помочь им уехать
- В правительстве ХМАО вступились за губернатора Комарову, которую общественник обвинил в дискредитации армии
Свежие комментарии