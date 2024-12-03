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Новый еврокомиссар обозначил приоритеты ЕС в космосе

Новый еврокомиссар обозначил приоритеты ЕС в космосе

В ближайшие пять лет Европейский Союз в области космонавтики сосредоточится на повышении конкурентоспособности и безопасности, заявил членам Европейского парламента недавно назначенный на пост еврокомиссара по обороне и космосу бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

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