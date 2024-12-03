Новый еврокомиссар обозначил приоритеты ЕС в космосе

В ближайшие пять лет Европейский Союз в области космонавтики сосредоточится на повышении конкурентоспособности и безопасности, заявил членам Европейского парламента недавно назначенный на пост еврокомиссара по обороне и космосу бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии