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Баширов о дедлайне: «Был большой спрос на некоторых кандидатов. Но тут как в фильме «Игры разума»: все набросились на девушку, а она никому не досталась»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» подвел итоги дедлайна КХЛ. «Не было принципиальной позиции не искать усиления, мы искали в последние дни, когда одновременно у трех игроков травмы.

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