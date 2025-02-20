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Царьград

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Премьер Польши Туск: капитуляция Украины будет означать поражение всего Запада

Премьер Польши Туск: капитуляция Украины будет означать поражение всего Запада

Политик призвал перестать делать вид, что это не очевидно.Премьер Польши Дональд Туск заявил, что "вынужденная капитуляция" Украины будет означать не только её поражение, но и проигрыш всего Запада.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Пшеки -шакалы, падальщики🤢🤮😡😡😡
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