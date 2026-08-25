Прокуратура Дагестана начала проверку из-за смерти восьмилетней девочки

Восьмилетняя девочка погибла на пляже в Каспийске, утонув в Каспийском море 24 августа. Прокуратура Дагестана проверяет соблюдение законодательства о безопасности на воде и защите прав несовершеннолетних.
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