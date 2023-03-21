Слово и дело

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Певица Азиза решила заняться целительством и уйти со сцены

Певица Азиза решила заняться целительством и уйти со сцены

Певица Азиза сделала неожиданное заявление на своем концерте, сообщив, что покидает сцену. Артистка намерена заняться целительством.

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