Украина надеется получить рекомендацию ЕК начать переговоры о вступлении в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) может порекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявила заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью украинскому изданию "Зеркало недели".
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