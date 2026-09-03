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Japanese Yen appreciation move / where to get in an H1 buy

Japanese Yen appreciation move / where to get in an H1 buy Japanese Yen Futures CME_DL:6J1! profxedge Yesterday we published our idea about the Yen all across the board appreciation showing the exact starting point: https://www.

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