Japanese Yen appreciation move / where to get in an H1 buy Japanese Yen Futures CME_DL:6J1! profxedge Yesterday we published our idea about the Yen all across the board appreciation showing the exact starting point: https://www.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым